Психолог раскрыла, как добиться от начальства повышения Психолог Солис: обсуждая повышение, лучше не грубить шефу и приготовиться к торгу

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Обсуждая с шефом повышение, стоит правильно формулировать свой запрос, а также приготовиться к торгу, не грубить и не выдвигать ультиматумы, рассказала NEWS.ru психолог Юлия Солис. Она отметила: аргументы нужно поддерживать фактами и цифрами, информацией об успешно реализованных проектах.

Оцените свой вклад в развитие организации, четко сформулируйте запрос, подкрепив его цифрами и фактами об успешно реализованных проектах. Выберите подходящее время и место для разговора. Лучше всего это сделать в тот момент, когда ваш шеф находится в хорошем настроении и не занят другими делами, — добавила Солис.

По ее словам, начать разговор о повышении лучше в момент, когда руководитель в хорошем настроении. Психолог подчеркнула: поддерживайте позитивный тон разговора, избегайте угроз.

Сосредоточьтесь на своей преданности компании и желании продолжать развиваться. Будьте готовы к диалогу и обсуждению различных вариантов. Будьте гибкими и открытыми к обратной связи от вашего шефа. Возможно, ваш запрос будет одобрен не сразу, но это не значит, что вы должны отказываться от своих целей, — заявила Солис.

Эксперт подытожила: в конце разговоре лучше выразить благодарность за внимание к запросу, независимо от исхода.

Ранее HR-эксперт Ильгиз Валинуров заявил, что грамотно составленное резюме призвано зацепить и увлечь работодателя, поэтому оно не должно занимать три страницы. Он отметил, что в резюме должна быть емко указана основная информация о кандидате, а все подробности можно рассказать на собеседовании. По словам Валинурова, большой ошибкой является оформление резюме в виде таблицы.