Психолог раскрыла, как помочь подростку определиться с профессией Психолог Гришина посоветовала создать условия для мотивации подростка

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Чтобы помочь подростку определиться с будущей профессией, родителям следует создать условия для его мотивации, посоветовала семейный психолог Ирина Гришина. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что важно давать детям возможность выбирать самостоятельно, чему они хотели бы посвятить жизнь. Родителям стоит занять поддерживающую позицию, чтобы избежать негативных последствий, таких как получение неинтересного для ребенка образования, трат на репетиторов, которые ему не нужны, обид и ссор.

Прежде всего важно признать самостоятельность подростка, а в дальнейшем развить ее у него. Для этого ему нужно объяснить, как меняется его роль в семье и в планировании его собственной жизни с возрастом. Родителям важно дать ему возможность выбирать самому, при этом избегая манипуляций со своей стороны, и обращаться ко взрослому началу ребенка, — отметила психолог.

Она предупредила, что нельзя воспринимать период самоопределения, когда подросток не знает, чем хочет заниматься, как лень. За невозможностью принять решение могут скрываться эмоциональное истощение, упадок сил, отвлекающие факторы и потеря интереса. Этот период является для подростков крайне сложным: им приходится постоянно рефлексировать над своим предназначением.

Гришина порекомендовала родителям знакомить подростка с представителями разных профессий и помогать получить практический опыт. Так, можно предложить ему организовать праздник, чтобы выявить склонность к подобному виду деятельности.

Семейный психолог Юлия Тамбалаева ранее рассказала, что лучший способ пресечь прогуливание уроков детьми — проявлять родительскую заботу, любовь и участие в их жизни. Также важно помочь ребенку составить распорядок дня, чтобы времени хватало как на учебу, так и на отдых.