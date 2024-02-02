Психолог раскрыла, как научиться радоваться жизни Психолог Маслакова: физические проявления эмоций помогут ощутить радость жизни

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Чтобы научиться радоваться жизни, важно физически проявлять свои эмоции, посоветовала психолог Анна Маслакова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что смех стимулирует выброс эндорфина, а слезы позволяют избавиться от негативных эмоций и внутреннего напряжения.

Не скупитесь на физическое проявление эмоций. Наряду с тем, что искренний смех стимулирует выброс эндорфина сокращением внутренней гладкой мускулатуры, плач снимает внутреннее напряжение и негативные эмоции, — пояснила психолог.

Также важно хвалить себя за маленькие достижения. Это позволит вместо уныния и прокрастинации почувствовать радость от продвижения к цели. Кроме того, стоит ежедневно уделять немного времени неприятным задачам. Например, достаточно всего по 10 минут в день разбираться в шкафу, чтобы через неделю навести в нем порядок. Психолог отметила, что радость приносят физические упражнения и развлечения, в том числе прогулки.

Кроме того, Маслакова посоветовала учиться доверять людям и самим становиться объектом доверия для других. Это важно для выработки окситоцина. При этом лучше отказаться от быстрых способов получения радости: поедания сладостей, постоянного просмотра сериалов и алкоголя, так как они могут превратиться во вредные привычки.

В целом, если вы решите привнести в свою жизнь радость, то мозг найдет то, что вам ее принесет. Достаточно просто сместить фокус внимания: попробуйте каждый день замечать и фиксировать моменты счастья вместо зацикливания на разочарованиях и расстройствах, которые все равно неизбежны, — заключила специалист.

Психолог Екатерина Добронравова ранее рассказала, что людям, привыкшим укорять себя даже за самые незначительные ошибки, нужно постараться изменить свои взгляды и легче относиться к проблеме. По ее словам, из-за излишнего перфекционизма страдают самооценка и моральное состояние.