Психолог раскрыла, как набраться сил за новогодние праздники Психолог Андриевская посоветовала сохранять баланс между отдыхом и активностями

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Чтобы набраться сил за новогодние праздники, следует сохранять баланс между отдыхом и активностями, посоветовала психолог Ирина Андриевская. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что важно выделить в графике время для полноценного восполнения ресурсов. Также не стоит отказываться от привычного режима сна.

Выделите в своем графике время для полноценного восполнения ресурсов. При этом постарайтесь не отклоняться от привычного режима сна и не забывайте о ежедневных ритуалах. Так возвращение к рабочему и учебному ритму будет менее болезненным, — пояснила психолог.

Каждому человеку нужно найти такое занятие, которое помогает ему качественно отдохнуть. Так, кому-то лучше проводить время в шумной компании или в спортивном зале, а кто-то предпочтет уединиться за городом в одиночестве. Долгие праздники также могут стать поводом попробовать новое хобби, на которое просто не хватало времени, отметила специалист.

Не стоит обращать внимания на итоги, которые подводят в соцсетях популярные блогеры. У каждого свой темп. Даже ошибки и потери можно обернуть в плюс. Отдыхать надо без угрызения совести, несмотря ни на что, — подчеркнула Андриевская.

Психолог Марина Владыкина ранее посоветовала избегать в общении с близкими спорных тем, чтобы не поругаться в праздники. Специалист отметила, что избежать конфликтов помогут разговоры на общие темы.