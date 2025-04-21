Психолог раскрыла главную причину женской мести за измены Психолог Лысенко связала месть женщин за измены с защитным механизмом

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Женщины, которые мстят партнеру за измену, пытаются вернуть контроль над своей жизнью, заявила «Газете.Ru» психолог Любовь Лысенко. Она отметила, что такие действия можно расценивать как защитную реакцию психики на пережитое предательство.

Представьте женщину, полностью посвятившую себя отношениям: отдававшую время, силы, надежды. Она буквально камень за камнем возводила крепость любви, и вдруг она сталкивается с изменой, и все это рушится. В такой ситуации месть для женщины становится своеобразной защитной реакцией, — объяснила Лысенко.

Она подчеркнула, что месть — это не просто реакция на уязвленное эго, а сложное эмоциональное состояние, сочетающее скорбь от утраты, гнев из-за предательства и попытку повысить самооценку. По ее мнению, для женщины это становится способом восстановить контроль над ситуацией, показать себе и другим, что она не сломлена.

Психолог Оксана Белоконь ранее заявила, что людям, которые столкнулись с изменой, необходимо преодолеть пять эмоциональных стадий: шок, отрицание, агрессию, торг и депрессию. По ее мнению, если справиться с ситуацией самостоятельно не получилось, нужно обратиться к специалисту.