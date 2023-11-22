Психолог раскрыл, зачем маньяки хранят вещи жертв Психолог Дворянчиков: маньяки испытывают эмоциональный комфорт от вещей жертв

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Некоторые маньяки хранят вещи своих жертв, чтобы испытать эмоциональный комфорт, рассказал декан факультета юридической психологии МГППУ Николай Дворянчиков. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснил, что в некоторых случаях коллекционирование помогает продлить пережитый опыт, который испытал маньяк во время совершения преступления.

В моей практике был случай, когда маньяк совершил первое преступление и, получив сильные впечатления, использовал вещи и фотографию жертвы, воспроизводя этот опыт по памяти, делая его максимально реалистичным, сопровождая сексуальными фетишистскими манипуляциями, — отметил психолог.

По его словам, некоторое время вещи жертв могут приносить сильные эмоции преступнику, но со временем этот опыт может потерять свою интенсивность. Из-за этого маньяки могут идти на новые преступления, отметил Дворянчиков. Он добавил, что коллекционирование также может выполнять функцию саморегуляции.

Режиссер Мария Ламар ранее объяснила, что женщинам интересны истории про маньяков из-за их терапевтического эффекта. По ее словам, женщины иначе реагируют на страх при просмотре — они занимают созерцательную позицию, в то время как мужчины ощущают необходимость действовать.