Психолог раскрыл, как уберечь ребенка от проглатывания мелких предметов Психолог Калошин посоветовал покупать детям соответствующие возрасту игрушки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы уберечь ребенка от проглатывания мелких предметов, родителям следует покупать игрушки, которые соответствуют возрасту детей, посоветовал клинический психолог Даниил Калошин. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнул, что не стоит приобретать годовалому ребенку конструктор с мелкими деталями.

Родители часто покупают игрушки, которые не соответствуют возрастной норме ребенка. То есть, конструкторы с мелкими деталями, которые годовалый ребенок изначально может положить в рот и проглотить, — пояснил Калошин.

Также важно внимательно следить за тем, чем занят ребенок. В раннем возрасте согласовать с детьми определенные правила довольно трудно. В связи с этим специалист рекомендуется самостоятельно отслеживать все действия ребенка.

Врачи детской больницы скорой медицинской помощи Новосибирска ранее спасли шестимесячного ребенка, который проглотил металлическую прищепку для штор. Ребенок поступил к медикам в тяжелом состоянии, он синел и задыхался. Для медиков опыт с извлечением инородного предмета у такого маленького пациента стал первым.

В подмосковном Домодедово до этого двухлетний мальчик проглотил насадку от отвертки, которую отец оставил на полу. Родители срочно обратились в поликлинику и на рентгене врачи подтвердили наличие инородного предмета в желудке рядом со входом в двенадцатиперстную кишку.