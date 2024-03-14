Психолог раскрыл, как выбирать подарки современным женщинам Психолог Костеренко: подбирать подарки женщинам нужно с учетом их интересов

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В современном мире подбирать подарки женщинам следует с учетом их увлечений, предупредил психолог Сергей Костеренко. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнул, что в XXI веке интересы женщин не сводятся к тому, чтобы готовить и ухаживать за детьми.

Их задача в современном обществе — не только щи варить да детям сопли подтирать. Женщины получают образование, они стали равноправными членами общества. Интересов и возможностей у них гораздо больше, чем когда-либо в истории. И подбирать подарки нужно с учетом этого, — пояснил психолог.

Костеренко уточнил, что женщины стали финансово грамотными. В связи с этим некоторые из них даже больше обрадуются, если вместо букета цветов им преподнесут пакет ценных бумаг. Кроме того, в современном мире люди постоянно находятся в напряжении. На фоне этого стоит присмотреться к подаркам, которые помогут женщинам отдохнуть. Например, специалист советует обратить внимание на сертификаты в СПА-салон.

Ранее стало известно, что большинство женщин предпочли бы получить в подарок на праздник деньги. В опросе NEWS.ru за такой вариант проголосовало 17% респондентов. Кроме того, для многих желанным подарком является возможность полениться в течение всего дня.