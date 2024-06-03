Психолог раскрыл, как правильно использовать эмодзи и не пугать собеседника Психолог Тараянц: переписка с незнакомыми людьми не должна изобиловать эмодзи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одной из главных проблем общения через мессенджеры является непонимание настроения собеседника, рассказал NEWS.ru клинический психолог Артем Тараянц. Он отметил, что ложные впечатления складываются из-за чрезмерного количества эмодзи (смайликов).

Чтобы понять, какое количество эмодзи — один или 10 — не будет вызывать ложные чувства собеседника, руководствуйтесь правилом «Важнее не сообщение, а его результат», как вас поймут, а не то, что именно вы вкладываете в СМС. Вы с большей вероятностью ощутите, когда следующий эмодзи будет лишний, — добавил эксперт.

Он напомнил, что если знакомство поверхностное, то мерилом «бессознательных контекстов» станет первое впечатление собеседников друг о друге. Тараянц объяснил, что при отсутствии «живого» общения, скорее всего, смайлики окажутся восприняты другим человеком исходя из его личного отношения к ним.

Ваши эмодзи собеседник воспримет исходя из его представления о том, что тот или иной смайлик означает в конкретной ситуации. Можно легко ввести в заблуждение собеседника, если не думать о том, как сообщение воспримет незнакомый человек, — рассказал Тараянц.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер рассказал, что самыми вредными и ненужными приложениями на смартфоне являются игры, браузеры, а также видео- и аудиопроигрыватели. По его словам, они «съедают» заряд аккумулятора и перегружают процессор. Эксперт также посоветовал удалить из смартфона недоработанные приложения.