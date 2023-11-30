Психолог раскрыл, как определить появление проблем с памятью Психолог Мелехин: на проблемы с памятью могут указывать сложности с запоминанием

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Сложности с запоминанием и трудности при извлечении информации могут указывать на проблемы с памятью, предупредил клинический психолог Алексей Мелехин. В разговоре с aif.ru он подчеркнул, что нарушение когнитивных функций мозга может быть вызвано болями, депрессией, усталостью, астеническими проявлениями и нейродегенеративными процессами.

Как уточнил специалист, не стоит игнорировать собственные переживания по поводу проблем с памятью. Некоторые люди думают, что их субъективная оценка может оказаться проявлением ипохондрии. На деле же к любым нарушениям когнитивных функций следует отнестись очень внимательно.

Психолог подчеркнул, что память может ухудшиться из-за проблем с нервной системой и при иммунных и эндокринных сбоях. Также существуют контекстные нарушения памяти. При них человек неосознанно не запоминает информацию, которая кажется ему ненужной или травматичной.

Врач-невролог Галина Чудинская ранее рассказала, что здоровый сон важен для укрепления памяти. По ее словам, следует спать не менее семи-восьми часов, соблюдать распорядок дня и избегать возбуждающих факторов перед отдыхом. Также для работы мозга нужно полноценное питание.