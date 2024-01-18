Психолог раскритиковал идею штрафовать за разводы Психолог Самбурский: штрафы за разводы приведут к росту насилия в семьях

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Штрафы за разводы приведут к росту агрессии и насилия в семьях, заявил клинический психолог Станислав Самбурский. В разговоре с LIFE.ru он раскритиковал данную идею и подчеркнул, что людям, чьи отношения исчерпали себя, лучше разойтись, чем продолжать наносить вред себе и детям. Специалист отметил, что богатые пары не остановят никакие штрафы.

Штраф за развод не остановит богатые пары, а в семьях с ограниченным достатком это приведет к еще большим проблемам. Людям, чьи отношения исчерпали себя и где примирение невозможно, лучше расстаться по обоюдному согласию и прекратить наносить вред не только друг другу, но и детям, которые страдают, — пояснил психолог.

Самбурский добавил, что при появлении таких штрафов люди начнут брать кредиты на развод. По его словам, снизить количество расторжений браков можно другими способами. Например, следует предоставлять супругам психологическую, юридическую, социальную и материальную помощь. Также важно поощрять пары за участие в программах, нацеленных на укрепление семейных отношений. Психолог добавил, что необходимо формировать условия для семейного отдыха, особенно в тех регионах, где наблюдается дефицит активностей, и создавать позитивное отношение к браку в обществе.

Депутат Госдумы Нина Останина ранее заявила, что власти не вправе материально наказывать людей за расторжение брака. Так она прокомментировала инициативу коллеги Виталия Милонова, который предложил взимать с бывших супругов 100 тысяч рублей или отправлять их на исправительные работы.