Психолог прокомментировал школьную задачу о скорости остывания трупа

Заслуженный учитель России психолог Александр Снегуров прокомментировал NEWS.ru задачу об остывшем трупе, которую задали тобольским школьникам. По его словам, гонка за интересом учеников подчас приводит к «рискованным виражам». В частности, такие задания способны направить мысли и эмоции подростков в деструктивное русло.

Задание неподходящее, отсылающее нас в область Танатоса, тёмную, депрессивную, травмоопасную. Да, у ряда ребят есть тяга к психологическим экспериментам над собой, над близкими, к нарочитой демонстрации своей «стрессоустойчивости». Но гонка за интересом ученика подчас приводит к рискованным виражам. Такие задания способны направить мысли и эмоции подростков в деструктивное русло, — считает психолог.

Снегуров также отметил, что в классе находятся и дети с хрупкой психикой и ещё детским сознанием — им подобное задание может принести вред. Он также напомнил о царящей в обществе обстановке эскалации агрессивности и влиянии виртуального мира на стирание грани между жизнью и смертью.

Об эстетической стороне вопроса я вообще молчу, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что школьникам в Тобольске было предложено вычислить время, за которое остынет тело убитого человека, чтобы подозреваемый смог создать алиби. Директор школы считает, что такие задания школьники будут решать с интересом.