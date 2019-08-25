https://static.news.ru/photo/a5878d1a-c7d2-11e9-9a51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Психолог и блогер Павел Жавнеров прокомментировал данные Росстата о преобладании в российских регионах женщин и нехватке мужчин. По его словам, в этих условиях россиянкам необходимо менее придирчиво подходить к выбору партнёра для совместной жизни.

Женщинам в нашей стране нужно убрать фильтр, который есть у них по отношению к мужчинам. Не обязательно нужно искать себе наиболее успешного и богатого партнёра: главное, чтобы с человеком было комфортно и хорошо вместе. Поэтому дамам нужно относиться к выбору спутника жизни менее придирчиво, — цитирует его URA.RU .

Он призвал женщин не откладывать поиск спутника жизни в долгий ящик, поскольку перевес в сторону слабого пола будет сохраняться и впредь.

Ранее News.ru писал, что в долгосрочной перспективе в России количество женщин будет превышать число мужчин. Об этом говорится в прогнозе Росстата до 2036 года. К повсеместному преобладанию женского пола приведут высокие риски смертности мужчин. В 2019 году на одну тысячу мужчин приходится 1154 женщины. Такие данные характерны для всех регионов России, за исключением Чукотки, где ситуация обратная — там на тысячу мужчин приходится 956 женщин.