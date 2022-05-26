Психолог призвала родителей отказаться от честолюбия и амбиций перед ЕГЭ Психолог Макарова призвала родителей отказаться от честолюбия и амбиций перед ЕГЭ

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родителям выпускников стоит на время забыть о своем честолюбии и амбициях и не нагружать детей непомерным объемом знаний перед ЕГЭ, считает психолог Мария Макарова. Она убеждена, что основным приоритетом в такой ситуации должно быть физическое и психическое состояние ребенка, пишет «Слово и Дело».

Честолюбие и амбиции родителей не должны подталкивать ребенка. Важно найти ту самую золотую середину: комфорт и здоровье ребенка, разумная нагрузка. Поддержка и принятие — это самое важное, что должны дать родители в этот период. Физическое и психическое состояние на первом месте, — заверила Макарова.

По ее мнению, взрослые не должны забывать, что выпускники являются достаточно сформировавшимися личностями, чтобы самостоятельно определять объем нагрузок перед важным экзаменом. Психолог призвала родителей не лишать своих детей свободы и не заставлять их «зубрить» материал ночами напролет.

Важное уточнение: детям нужно знать, что результаты не являются роковыми в их жизни, на этом все не заканчивается, а только начинается! Реальные ошибки и трезвость играют большую роль, чем крушение иллюзий, — резюмировала Макарова.

Ранее психотерапевт Наталья Наумова рассказала, как школьникам справиться с волнением во время экзамена. По её мнению, в этом случае можно посчитать от одного до десяти и обратно, так как это помогает перестроиться. Как отметила психолог, перед экзаменом важно повысить нейродинамику, чтобы ускорить умственную активность.