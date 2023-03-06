Психолог призвала родителей не запрещать ребенку драться Психолог Дербенева: родителям не следует запрещать ребенку применять физическую силу

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Ребенку не следует запрещать драться и применять физическую силу в случаях, если избежать конфликта не получается или если необходимо защитить слабого, рассказала «Газете.Ru» психолог Наталия Дербенева. По ее словам, важно избегать крайностей и не лишать детей права на самозащиту. При этом родителям необходимо объяснить ребенку, в каких ситуациях применение физической силы допустимо.

Здесь очень важно избегать крайностей: не лишать ребенка права на защиту, но и не требовать от него постоянного применения физической силы. Поэтому родители должны научить различать те ситуации, когда ребенок может применить силу. Применение силы допустимо в случае самозащиты, когда избежать драки уже не получается, а также в случае защиты слабого, — уточнила Дербенева.

Ребенок должен помнить, что нельзя бить девочек и тех, кто младше и слабее, подчеркнула психолог. Также она порекомендовала приучить его не бить первым. Она уточнила, что это правило обязательно для малышей, но не всегда работает с подростками.

Детский психолог Наталья Наумова ранее посоветовала родителям изменить свой стиль поведения в отношениях с подростком, чтобы не допускать конфликтных ситуаций. По ее словам, им ни в коем случае нельзя критиковать детей и ставить им ультиматумы. Эксперт уточнила, что взрослые часто забывают, что к подростку нужно относиться не как к ребенку, но при этом важно проявлять понимание, сочувствие и принятие.