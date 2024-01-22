Психолог предупредил о вреде интерактивных игрушек для развития детей Психолог Заников: интерактивные игрушки мешают развивать креативное мышление

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Современные игрушки с большим количеством интерактивных элементов мешают развивать креативное мышление у детей, предупредил психолог-психотерапевт Тамерлан Заников. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнул, что также может нарушаться мелкая моторика. Он посоветовал давать детям более простые игрушки.

Если ребенку дают игрушки, которые за него все делают — и ходят, и разговаривают, — у него пропадает возможность развить свое креативное мышление, воображение. Поэтому, когда ребенок играет, ему лучше дать деревяшки. Пусть он за них говорит, создает какие-то сценки, тогда он будет развиваться, — пояснил психолог.

По его словам, невозможно проверить все игрушки на безопасность. В связи с этим важно развивать критическое мышление у детей. Заников считает, что ребенка нужно учить анализировать информацию, оставляя только то, что полезно. Психолог добавил, что деньги лучше тратить не на запрещающие меры, а на развивающие.

Я бы потратил деньги на то, чтобы воспитывать в ребенке качества, при помощи которых он бы мог анализировать информацию. <...> Но люди, которые не хотят работать, выращивать здоровое поколение, начинают искать внешние причины, почему наши дети, грубо говоря, агрессивные, — заключил Заников.

Роскачество ранее предложило проводить психолого-педагогические экспертизы детских игрушек. Ведомство определило признаки игрушек, которые способны причинить психологический вред ребенку.