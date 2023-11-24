Психолог предупредил, к чему может привести раздельный сон в браке Психолог Зберовский: раздельный сон разрушит психологическое единство в браке

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Раздельный сон в браке или в отношениях может разрушить физическое и психологическое единство, предупредил психолог Андрей Зберовский. В беседе с Пятым каналом специалист пояснил, что телесный контакт является важной частью взаимоотношений между партнерами. Сон в одной постели представляет собой базовую потребность в браке, которая создает чувство комфорта, отметил он.

В парах, где теплые отношения, наблюдается общение перед сном, совместный сон, прикосновения перед сном. Это базовая потребность брака, создающая ощущение его комфортности, — пояснил психолог.

Зберовский отметил, что раздельный сон может привести к конфликтам и вызвать подозрения у одного из партнеров. Специалист отметил, что часто отказ спать в одной постели связан с ухудшением отношений, а порой и с изменами. При этом существуют и исключения. Например, если один из партнеров сильно храпит или у пары родился ребенок, который требует круглосуточного внимания.

Психолог Дарья Дугенцова ранее объяснила, что после разрыва отношений человеку нужно выплеснуть злость и агрессию. Она порекомендовала написать бывшему партнеру письмо, а затем порвать его или посетить антистрессовый аттракцион.