Психолог предсказал возвращение убийцы девочки в Тюмени девять лет назад

В 2012 году специалист по составлению психологического профиля преступников во время поисков школьницы Ани Анисимовой рассказал, что вероятный убийца ещё может вернуться в город через 8–10 лет. Об этом 5-tv.ru сообщил председатель Тюменской региональной общественной организации «За безопасное детство» Андрей Крамарский.

Нам рисовал возможный психологический портрет убийцы консультант Следственного комитета из Санкт-Петербурга, тогда мы занимались поиском шестиклассницы Ани Анисимовой. Когда же он уезжал, то сказал, что преступник может вернуться через восемь — десять лет, — рассказал эксперт.

Ранее в Тюмени было найдено расчленённое тело ребёнка. Следователи предполагают, что останки принадлежат восьмилетней школьнице Анастасии Муравьёвой, пропавшей в начале лета.