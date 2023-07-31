В России предложили запретить сайты знакомств Психолог Ходош предложила запретить сайты знакомств в России

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В России необходимо запретить сайты знакомств: подобный способ найти свою любовь часто оборачивается психологическими травмами и нежеланием дальше пытаться выстраивать с кем-либо отношения, считает психолог Алена Ходош. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист напомнила, что среди пользователей подобных сервисов высок риск встретить мошенников или тех, кто заинтересован в поиске сексуального партнера.

Надо запретить сайты знакомств. Создать специальный комитет, куда будут входить разные специалисты: психологи, IT-индустрия, контролирующие органы власти. Тот же Роскомнадзор, — предложила психолог.

Психолог Александр Коридзе согласился с мнением коллеги. Он посоветовал выбирать оффлайн-знакомства: это позволит сэкономить время, деньги и эмоциональные ресурсы. Кроме того, при общении вживую гораздо труднее наткнуться на мошенников. Коридзе отметил, что у пользователей сервисов может сформироваться нездоровая самооценка. Некоторые начинают ложно ощущать себя слишком востребованными, а другие чувствуют, что не могут заинтересовать противоположный пол и разочаровываются в себе. По мнению специалиста, это также снижает ценность человеческих отношений.

Коридзе назвал сайты знакомств полезными для тех, у кого нет времени на встречи. Кроме того, сервисы подходят людям, которые опасаются сделать первый шаг в общении с новыми людьми. Психолог подчеркнул, что сайты знакомств должны тщательно контролироваться, чтобы не оставалось профилей мошенников.

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