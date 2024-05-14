Психолог предложила лайфхаки для борьбы со стрессом перед экзаменом Психолог Карась: перед сдачей экзамена не стоит пить кофе или энергетики

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Чтобы побороть стресс перед экзаменами можно использовать ряд лайфхаков, включая специальную дыхательную гимнастику, рассказала «Газете.Ru» семейный психолог Инна Карась. По словам специалиста, также пережить волнение поможет отказ от кофе и энергетиков.

Заблаговременно изучите несколько техник здорового дыхания. Сконцентрируйтесь на диафрагмальном (брюшном) дыхании или «дыхании животом» — в нем активно участвует диафрагма, брюшные мышцы сокращаются. Техника улучшает кровообращение и успокаивает нервную систему. Вторая техника — легкая задержка дыхания в пропорциях 1:1:1. Вдох, задержка, выдох. Вдох, задержка, выдох и так далее, — рассказала Карась.

Она также напомнила, что одним из главных лайфаков для успокоения является своевременная подготовка к экзаменам. Кроме того, не стоит злоупотреблять седативными лекарствами для того, чтобы заснуть или спиртными для успокоения. При этом перед экзаменами важно распланировать распорядок дня, отведя время для повторения пройденного материала, отдыха, питания и сна. «Зубрежка» в последние часы перед сдачей также не даст желаемого результата.

Карась добавила, что в утро перед экзаменами также не стоит пить кофе или другие подобные напитки. В то же время стоит приготовить себе легкий завтрак. Человеку также не нужно бояться обратится за поддержкой к родным и близким.

Психолог Павел Банников ранее отмечал, что перед экзаменами стоит делать перерывы между интенсивной учебой, а также давать себе время на сон. Отсутствие отдыха может серьезно сказаться на успеваемости.