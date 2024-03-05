В России предложили ввести налог на бездетность для борьбы с чайлдфри Психолог Деулин: в борьбе с культурой чайлдфри может помочь советский опыт

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В России необходимо вести борьбы с культурой чайлдфри, для этого можно обратиться к опыту СССР и ввести налог на бездетность, считает психолог Дмитрий Деулин. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что следует тщательно изучить все способы, которые помогут повысить рождаемость и воздействовать на организации и граждан, которые пропагандируют бездетность.

Вместе необходимо эффективно воздействовать на те организации и граждан, которые распространяют деструктивный контент, пропагандируют бездетность. В Советское время, например, существовал налог на отсутствие детей. Необходимо тщательно изучить весь накопленный опыт, в том числе и зарубежный, — пояснил психолог.

По словам Деулина, культура чайлдфри опасна для традиционного общества. Кроме того, иногда она приобретает крайние формы: сторонники движения демонстрируют ненависть к детям. Также часто объектами нападок становятся беременные и родившие женщины. Психолог добавил, что нужно разрабатывать программу, направленную на повышение привлекательности семейных ценностей.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая ранее призвала не откладывать радость материнства и назвала его самой большой привилегией. Она заявила, что матерями нужно становиться вовремя, а не тогда, когда следует быть уже бабушками и дедушками.