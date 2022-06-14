Психолог предложил способ справиться с напряжением от плохих новостей Психолог Лунев: справиться с напряжением от плохих новостей можно через арт-терапию

Фото: shutterstock

Справиться с напряжением от плохих новостей можно через арт-терапию, сообщил психолог и арт-терапевт Василий Лунев в разговоре с Lenta.ru. Он объяснил, что главное в этой практике — эмоции во время творчества.

Появляющиеся чувства важно проговаривать, осознавать, какие именно приходят ощущения, отметил он. Так, обращая внимание на мысли, получится продвигаться к решению проблемы.

Заниматься арт-терапией можно и в группе, причём не обязательно с психологом, это можно делать и с друзьями или семьёй. Лунев предложил выбирать то творчество, которое наиболее приятно. Таким может оказаться рисование мелками и красками, лепка или создание скульптур из нестандартных материалов.

Психолог и арт-терапевт Людмила Азарова ранее объяснила, что арт-терапия помогает справляться со стрессом через искусство. Человек занимается рисованием, идёт в театр или на танцы и обсуждает это со специалистом, чтобы проработать свои проблемы.

В один момент к искусству решили прибегнуть власти Брюсселя для скорейшей реабилитации больных нервно-психическими заболеваниями. Проконсультировавшись с местной психиатрической клиникой Брюгманна, мэрия предложила бесплатный доступ в музеи для впавших в депрессию горожан. Психотерапевт Александр Колмановский отметил, что одного созерцания искусства для помощи мало, арт-терапия подразумевает создание произведений.