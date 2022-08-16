Психолог рассказала, как подготовить ребенка к ранним подъемам в школу Психолог Наумова: приучать ребенка к ранним подъемам нужно за месяц до начала учебы

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Постепенно приучать ребенка к ранним подъемам в школу нужно за месяц до начала занятий, посоветовала семейный психолог Наталья Наумова. При этом утро необходимо заполнить рутинными делами: начать стоит с умывания и завтрака, а затем можно выйти на прогулку или немного заняться учебой, чтобы ребенок привык к режиму, рассказала она в разговоре со «Словом и Делом».

Проснулись — обязательно идем умываться, чистить зубки, завтракать. И сразу после этого отправляемся на прогулку. Или, если это будущий первоклассник, то можно немножечко пописать, посчитать; подготовиться к школе. Чтобы привыкнуть, что после всех утренних процедур следует учебная деятельность, — отметила специалист.

Не менее важно, чтобы у ребенка в течение дня было как можно больше положительных эмоций, чтобы он понимал, что лето еще не закончилось и его ждет не тяжелый день, полный учебы. Психолог подчеркнула, что детям легче просыпаться, если они знают, что их ждет какое-то мероприятие. Можно организовать совместный поход в зоопарк или в магазин за канцтоварами для учебы, предложила Наумова.

Директор школы Валентина Варёнова ранее рассказала, как подготовить первоклассника к учебе. Она объяснила, что ребенка не следует пугать школой, а наоборот — ему стоит объяснить, что в его жизни начинается новый интересный этап. По словам педагога, семья должна поддержать будущего ученика и начать обращаться к девочке «школьница», а к мальчику — «школьник», чтобы подчеркнуть новый статус.