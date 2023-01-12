Психолог посоветовала, как отучить детей от мата Психолог Дмитриева: отсутствие реакции поможет отучить ребенка от мата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отучить ребенка от матерных слов можно с помощью отсутствия реакции, рассказала семейный психолог Анита Дмитриева. Как уточнила эксперт в беседе с «Газетой.Ru», услышав от ребенка неприличное слово, нужно невозмутимо высказать свое неудовольствие, а при повторном случае — прекратить с ним контакт пока его поведение не станет снова приемлемым.

То есть единожды спокойно и невозмутимо выразить неудовольствие и несогласие с происходящим и прекратить давать любую обратную связь и внимание ребенку, если мат будет продолжаться. И сразу возвращаться в контакт, как только поведение ребенка станет приемлемым. Сохранять эту позицию так долго, пока мат себя не изживет, — порекомендовала специалист.

Еще одним вариантом решения проблемы может стать прием эмоционально-зрелого общения с ребенком, поделилась специалист. Для этого, по словам Дмитриевой, нужно попросить ребенка объяснить смысл используемого слова.

Если ребенок не понимает сказанного, то предложить больше не использовать этих слов, так как всем не ясно, что это означает; если понимает — попросить объяснить с какой целью он использовал именно эти выражения и предложить выразить это другими словами; сохраняя спокойствие, прояснить, откуда взялось выражение; сообщить о своем отношении к использованию подобных слов, — отметила психолог.

Дмитриева рассказала, что, если в семье взрослые часто употребляют ненормативную лексику, ожидать от ребенка другой модели поведения не стоит. При этом ругать ребенка за использование матерных слов не надо, отметила психолог, — ответная реакция может оказаться негативной.

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