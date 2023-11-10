Психолог посоветовала, как общаться с грубым руководством Психолог Кардиакос: не надо вступать в полемику с грубым начальником

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В случае если руководитель грубит или хамит своим подчиненным, лучше не вступать с ним в полемику, особенно когда ресурсов на это не хватает, посоветовала клинический психолог Анастасия Кардиакос. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнула, что стоит заранее подготовить фразы, которыми можно будет ответить начальнику. Лучше, если таких фраз будет как можно больше.

Можно иметь некий набор заранее заготовленных фраз, который вы для себя подготовите. Эти фразы могут быть даже метафоричного подтекста. <...> Самое главное — не пытаться переучивать хама. <...> Не имея ресурсов, не вступайте с ним в полемику, — пояснила психолог.

Когда человеку начинают хамить, чаще всего включается защитный механизм «фильтрации». Кардиакос предупредила, что следует не обращать внимания на тон и жестикуляцию, но к словам начальника при этом лучше прислушаться. По словам специалиста, в сказанном может заключаться необходимая для сотрудника информация.

Кардиакос ранее рассказала, что хамское поведение взрослых очень часто связано с попытками получить желаемое. По ее словам, некоторые люди таким способом стремятся дистанцироваться от окружающих или показать свою силу.