Психолог посоветовала, как избавиться от тревоги

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Многие считают, что набраться сил, повысить тонус организма и избавиться от страха и паники можно с помощью таблеток или витаминов. Однако психолог Надежда Рябичкина полагает, что внутренней стабильности проще достигнуть, используя несложные ежедневные ритуалы.

Я бы советовала придумать какие-то ритуалы, которые на сто процентов будут успокаивать и работать для каждого. Например, можно каждый день употреблять травяной чай с лавандой или ромашкой. Ещё можно утром, после пробуждения, что-то съедать или что-то выпивать. А можно или протирать пыль на определённой статуэтке, или подходить к определённому месту, — сказала в эфире радио Sputnik Рябичкина.

Также она посоветовала концентрироваться на сегодняшнем дне. Для этого можно на календаре закрыть следующий день и предыдущий, чтобы смотреть только на сегодняшний и жить в нём. Тогда, по её мнению, организм сам откроет внутренние ресурсы и последует прилив сил.

Как писал NEWS.ru, в ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире многие люди могут испытывать панические атаки. Однако, как поясняют клинические психологи, сам по себе вирус не может стать причиной такого расстройства — речь о страхе, который могут испытывать впечатлительные люди и лица с психическими расстройствами. Психолог Владимир Крупин отмечает, что есть множество способов борьбы с паническими атаками, в числе самых известных и эффективных — дыхательные практики. Может помочь и медитация. Однако в ряде случаев не обойтись без обращения к психиатру, что повлечёт и медикаментозное вмешательство. Медик резюмирует, что при правильной самостоятельной работе или при помощи специалиста психика будет укрепляться.