Психолог посоветовала, как быстрее прийти в себя после расставания Психолог Канищева: после расставания нужно прочувствовать весь спектр эмоций

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Чтобы быстрее прийти в себя после расставания, нужно дать себе возможность прочувствовать весь спектр эмоций, но при этом установить определенный срок для грусти, рассказала в беседе с РИАМО семейный психолог и гештальт-терапевт Ирина Канищева. По ее словам, также можно обратиться за помощью к специалисту.

Не подавляйте грусть, злость или разочарование. Позвольте себе почувствовать этот спектр, чтобы постепенно освободиться от негативных эмоций, — объяснила психолог.

Терапевт отметила, что можно установить срок, когда будет разрешено плакать, злиться и жалеть себя, но после определенной даты нужно постараться начать строить жизнь заново. Также по окончании этого срока нужно ввести новую привычку: при мыслях о бывшем партнере сразу выполнять какое-то упражнение, например приседания. Так мозгу станет слишком энергозатратно думать об этом, поэтому со временем мысли сами уйдут, а эндорфины, выделяющиеся во время физической активности, снизят уровень стресса.

Можно обратиться за помощью к психологу, порекомендовала специалист. Он поможет с навыками коммуникации и с тем, как выстраивать следующие отношения, подытожила Канищева.

Ранее психолог Татьяна Метелева рассказала, что, прежде чем принимать окончательное решение о разрыве с партнером, необходимо взвесить все аргументы и убедиться, что прекращение отношений действительно неизбежно. Она также отметила, что расставаться нельзя в состоянии эмоционального возбуждения, а при разговоре важно соблюдать правила этики.