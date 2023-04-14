Психолог посоветовала беременным слушать классическую музыку Психолог Нестерова посоветовала беременным слушать классическую музыку

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Беременным следует слушать классическую музыку, чтобы ребенок еще до рождения испытывал положительные переживания, посоветовала медицинский психолог Городского Перинатального Центра № 1 Анна Нестерова. Она рассказала СМИ, что плод слышит внутренние шумы и внешние звуки, которые проходят через водную среду.

Плод слышит звуки, проходящие через водную среду благодаря костной проводимости, вибрационным ощущениям и органам слуха. Он слышит как внутренние шумы, издаваемые организмом мамы, так и внешние звуки, — уточнила специалист.

По словам психолога, между будущей матерью и плодом устанавливается симбиотическое единство и постоянное взаимодействие. Поэтому при нормальном течение беременности у плода создаются благоприятные условия, ощущение комфорта и надежности. Младенец еще до появления на свет получает бессознательный чувственный опыт, который в будущем повлияет на его мировосприятие, благодаря органам чувств.

Директор МНПЦ наркологии ДЗМ Антон Масякин ранее предупредил об опасности зачатия ребенка в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, ребенок может родиться с пороком сердца, заболеваниями дыхательных путей или олигофренией различной степени тяжести.