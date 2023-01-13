Психолог посоветовал не поощрять детей деньгами за хорошие оценки Психолог Борисов: поощрение детей деньгами может привести к потере интереса к обучению

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Ребенок может потерять интерес к процессу обучения, если поощрять его деньгами за хорошую учебу, или, наоборот, забирать деньги в случае плохих оценок, считает психолог Никита Борисов. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что дети начинают интересоваться не учебой, а деньгами, которые могут получить, это в итоге развивает цинизм и подменяет ценности.

Если родители платят деньги за оценки — у детей быстро пропадает интерес к знаниям. Стоит вам только «просрочить платеж», ребенок перестанет стараться. Зачем это делать, если ему не заплатят? А учеба — это про поиск себя и интерес к миру, — отметил специалист.

В будущем такое поведение родителей может привести уже повзрослевшего ребенка к проблемам с самореализацией, предостерег эксперт. Ребенок просто не будет понимать, что ему интересно, и начнет браться за любую работу, которая может принести доход, считает специалист. Психолог посоветовал выделять ребенку карманные деньги просто так, чтобы научить его, как правильно обращаться с деньгами. На примере карманных денег, по мнению Борисова, можно объяснить, в какой пропорции тратить сбережения, как копить или даже преумножать свой доход.

В качестве сложного, но интересного подхода Борисов предлагает научить ребенка зарабатывать на его способностях. Правда, по словам специалиста, здесь придется помочь родителям.

Возможно, он отлично рисует шаржи людей по фотографии, почему бы не распространить эту информацию среди знакомых или на площадках объявлений? Заработав первые небольшие деньги, ребенок в полной мере сможет почувствовать, что такое зарабатывание денег и ответственность, — объяснил специалист.

Ранее психолог Наумова рассказала, как совместная уборка елки с ребенком может научить маленького домочадца ответственности. Уборка новогодних украшений поможет наглядно объяснить разделение обязанностей, а принятое вместе с ребенком решение, когда убирать ель, даст ему понять, что его мнение учитывается.