Психолог посоветовал, как помочь участникам и свидетелям ЧП Психолог Сибирский: участникам ЧП нужно переключить фокус на другие события

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Участникам и свидетелям чрезвычайного происшествия нужно постараться переключить фокус внимания на другие события, рассказал «360» психолог Артемий Сибирский. По его словам, лучше не справляться с этим в одиночку.

Все привыкли справляться в одиночку, но это очень некорректный способ. Это достаточно сильно травмирующее событие с точки зрения восприятия нашей психикой, — объяснил специалист.

Психолог отметил, что, если игнорировать проблему, могут появиться ночные кошмары, навязчивые воспоминания и даже панические атаки. Чтобы избежать всего этого, рекомендуется обратиться к специалисту или начать с простых техник, которые могут быстро помочь.

Например, десенсибилизация путем движения глаз. Это хорошая техника, которая позволяет человеку снять психоэмоциональный окрас с этого травмирующего события. Человек не забудет это событие, но оно не будет вызывать никаких эмоций, — добавил Сибирский.

Эксперт подчеркнул, что очевидцы могут так же страдать от пережитого, как и участники. Они могут прокручивать эту ситуацию, пытаясь придумать, как можно было бы помочь. Поэтому всем нужно попытаться переключить фокус внимания на другие события и жить дальше. Такому навыку можно научиться, подытожил психолог.

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