С наступлением нового года у многих возникает желание изменить свою жизнь, но большинство начинают откладывать реализацию задуманного. Психолог Петр Мушинский в беседе с РИАМО посоветовал начинать менять образ жизни сразу, как только появляется такое желание, однако делать это нужно аккуратно, постепенно вводя новые правила и привычки.
Начинать новую жизнь с понедельника, дня рождения, нового года — это уже набившее оскомину клише. Необязательно подстраивать свою жизнь под календарь, мы можем творить ее, невзирая на даты. Поэтому лучший день, чтобы что-то изменить в своей жизни, — это сегодня! Этот день станет точкой отсчета вашей новой жизни, вашей собственной знаковой датой, — порекомендовал психолог.
При этом изменять свою жизнь стоит аккуратно, постепенно вводя новые правила и привычки, поскольку резкие изменения могут оказаться сложными физически и психологически, а это неминуемо приведет к срыву всех планов, подчеркнул Мушинский.
Из-за постоянной фиксации на датах может развиться синдром отложенной жизни. Откладывание жизни на потом может перейти в привычку, по мнению психолога. Обычно в таких случаях люди начинают чувствовать себя дискомфортно, у них развивается неуверенность в себе и боязнь осуждения.
Ранее психолог Винокурова порекомендовала не перегружать себя целями на год, чтобы выполнить все поставленные задачи. Каждому человеку следует выбирать комфортный для него путь к достижению цели. Специалист также отметила плюсы визуализации.