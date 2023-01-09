Психолог дал совет, как легче изменить свою жизнь и привычки Психолог Мушинский порекомендовал не «подстраивать свою жизнь под календарь»

Фото: 20th Century Fox

Кадр из фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти»

С наступлением нового года у многих возникает желание изменить свою жизнь, но большинство начинают откладывать реализацию задуманного. Психолог Петр Мушинский в беседе с РИАМО посоветовал начинать менять образ жизни сразу, как только появляется такое желание, однако делать это нужно аккуратно, постепенно вводя новые правила и привычки.

Начинать новую жизнь с понедельника, дня рождения, нового года — это уже набившее оскомину клише. Необязательно подстраивать свою жизнь под календарь, мы можем творить ее, невзирая на даты. Поэтому лучший день, чтобы что-то изменить в своей жизни, — это сегодня! Этот день станет точкой отсчета вашей новой жизни, вашей собственной знаковой датой, — порекомендовал психолог.

При этом изменять свою жизнь стоит аккуратно, постепенно вводя новые правила и привычки, поскольку резкие изменения могут оказаться сложными физически и психологически, а это неминуемо приведет к срыву всех планов, подчеркнул Мушинский.

Из-за постоянной фиксации на датах может развиться синдром отложенной жизни. Откладывание жизни на потом может перейти в привычку, по мнению психолога. Обычно в таких случаях люди начинают чувствовать себя дискомфортно, у них развивается неуверенность в себе и боязнь осуждения.

Ранее психолог Винокурова порекомендовала не перегружать себя целями на год, чтобы выполнить все поставленные задачи. Каждому человеку следует выбирать комфортный для него путь к достижению цели. Специалист также отметила плюсы визуализации.