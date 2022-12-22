Психолог: попытка доделать дела до Нового года может привести к депрессии Психолог Наумова предупредила, что попытка доделать дела до Нового года может привести к депрессии

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Под конец года не стоит концентрироваться на работе и пытаться разобраться со всеми накопившимися делами, так как это может привести к переутомлению и депрессии, рассказала Pravda.Ru психолог Наталья Наумова. Она посоветовала трезво оценивать свои возможности и рассмотреть вариант о переносе части планов на следующий год. Эксперт уточнила, что закончить все дела до Нового года требует огромных усилий и, как правило, приносит человеку разочарование.

Если так не получается, если человек понимает, что он сейчас может перенапрячься, тогда лучше распланировать часть дел уже на следующий год, поставить их в четкий график, — сказала Наумова.

Психолог призвала следить за восприятием недоделанных дел перед Новым годом и стараться мыслить на этот счет позитивно. Эксперт подчеркнула — если что-то не удалось доделать в этом году, значит нужно доделать в следующем.

Наумова ранее рассказала, что нежелание отмечать Новый год может быть признаком гормональных заболеваний или психологических проблем.Чтобы понять, все ли в порядке со здоровьем, она рекомендовала обратиться за советом к эндокринологу или психологу. Специалист также отметила, что иногда от празднования могут отказываться и здоровые люди, которые в силу своей самодостаточности особым образом воспринимают конкретно этот праздник.