Психолог поделилась секретами борьбы с шопоголизмом Психолог Ивушина посоветовала установить лимит на банковской карте для борьбы с шопоголизмом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Установка лимита на банковский счет поможет физически ограничить себя в совершении покупок, считает психолог Мария Ивушина. В беседе с «МК в Красноярске» специалист объяснила, что шопоголизм отличается от обычного желания что-то купить постоянными навязчивыми мыслями: человека успокаивает процесс выбора и покупки товара, даже если ему ничего не нужно. Для борьбы с манией эксперт рекомендует обратиться к психологу, а не только пытаться ограничивать себя в тратах.

Действенным способом будет установка лимита на банковские счета. В онлайн-банке можно перевести определенную сумму на накопительный счет, а также ограничить снятие денег. Это позволит физически не совершать покупки, — передает издание.

Ивушина также советует найти хобби, которое будет отвлекать внимание от навязчивых желаний что-нибудь купить. Часто шопоголикам, по словам эксперта, помогает обратное действие — избавление от вещей. То есть следует разобрать старые покупки, выкинуть ненужное или отдать на благотворительность, поясняет специалист. Перед походом в магазин зависимому от покупок следует составлять список товаров, которые действительно необходимы и ориентироваться только на него, рассказала Ивушина.

Для того чтобы избежать трат в онлайн-магазинах, можно продолжить добавлять товары в корзину на сайте или маркетплейсе, но не совершать покупку сразу, советует психолог. Она рекомендует совершать покупку на следующий день, если желание сделать это не пропадет.

Ранее психолог Ирина Бахтина объяснила, что шопоголизм возникает из-за неумения управлять своим эмоциональным состоянием или из-за внутреннего межличностного конфликта. По словам специалиста, за счет покупок человек пытается компенсировать то, чего ему не хватает в жизни.