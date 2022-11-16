Психолог: подбирать детям одежду в зависимости от пола бесполезно Психолог Алексеева: подбирать детям одежду в зависимости от пола не имеет смысла до 8-9 месяцев

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Окружать новорожденных детей одеждой и вещами определенного цвета, зависящего от пола, бесполезно, так как младенцы до двух месяцев воспринимают только белый и черный цвет, рассказала «Газете.Ru» психолог Екатерина Алексеева. Голубые и розовые цвета, с которыми часто связывают пол ребенка, дети начинают видеть только после 8-9 месяца, заключила специалист.

К 3-4 годам дети уже идентифицируют себя с определенным полом, но они не проводят аналогию с цветом и своей половой идентификации, цвета больше важны родителям. Поэтому, если вашей дочери нравится голубой цвет, то ничего в этом нет страшного, с восприятием себя это никак не связано, — пояснилаАлексеева.

После двух месяцев ребенок начинает различать красный и желтый цвет, поэтому до 6 месяцев рекомендуется покупать ему игрушки именно таких цветов, рассказала психолог. После этого возраста ребенок начинает видеть зеленый. Более того, идентифицировать себя с определенным полом дети начинает только к 3-4 годам, не проводя при этом аналогии с цветом, пояснила эксперт. По ее словам, параллели между цветом и половой принадлежностью ребенка проводят именно родители.

Психолог Наталья Наумова ранее рассказала, что самая серьезная ошибка родителей при воспитании детей — критика, которая используется вместо поддержки, сочувствия и сопереживания. По ее словам, критика заставляет детей замкнуться и перестать доверять родителям. «Командование» ребенком также является ошибкой, ведь он должен уметь принимать самостоятельные решения, отметила специалист.