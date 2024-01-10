Психолог перечислила способы борьбы с синдромом самозванца Психолог Чен: справиться с синдромом самозванца поможет повышение самооценки

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Состояние, когда человек не принимает свои достижения и успехи, считая их случайными или незаслуженными, имеет название «синдром самозванца», и справиться с ним помогут несколько способов повышения самооценки, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» психолог, специалист по психосоматике Карина Чен. По ее словам, в первую очередь надо понять, что подпитывает неуверенность человека в собственных силах.

Как пояснила психолог, те или иные проявления синдрома самозванца испытывают около 70% людей. Это состояние не считается психическим расстройством или заболеванием. Его симптомами являются излишняя самокритика, неуверенность в себе, перфекционизм, достигаторство, ощущение стыда за личный профессиональный успех и сильный страх неудачи.

Эксперт рассказала, что с данным феноменом необходимо бороться, так как он деструктивен для карьеры и личности человека. Чтобы избавиться от синдрома самозванца, необходимо выписать в столбик факторы и имена людей, которые снижают у человека чувство уверенности в своих силах. После этого важно определить, как можно ограничить их влияние, а также подумать, какую обратную связь получает человек и какими заслугами он на самом деле может гордиться.

Также специалист посоветовала проанализировать, сколько денег, сил и времени было вложено в образование, работу, проекты, создать свой собственный «измеритель» успеха с параметрами, по которым можно определять свою эффективность. Это могут быть положительные отзывы, деньги, продажи.

Кроме того, можно составить план достижения намеченной цели, разбитый на несколько этапов. С осознанием результатов сделанных шагов самооценка будет расти, подчеркнула психолог.

Ранее психолог Ольга Твардовская рассказала, что интроверты, которые не любят лишнего внимания к своей персоне, выбирают автомобили темных или неприметных цветов — черный, серый, бежевый, темно-коричневый. Экстраверты, напротив, предпочитают машины ярких цветов. Они хотят быть заметными и на дороге, и в жизни.