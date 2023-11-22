Психолог перечислила признаки синдрома отложенной жизни Психолог Видерман: неумение отдыхать указывает на синдром отложенной жизни

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Неумение отдыхать, невозможность отказаться от рутинных дел и достижения сверхзначимой цели, общее недовольство собой и отсутствие радости могут указывать на синдром отложенной жизни, предупредила психолог Наталья Видерман. В разговоре с aif.ru специалист подчеркнула, что постоянное ожидание лучшего будущего и невозможность наслаждаться сегодняшним днем также могут говорить о наличии данной проблемы.

Синдром отложенной жизни — одна из самых популярных и обсуждаемых тем. Однако важно понимать, что этот синдром — не психологический диагноз и тем более не психическое расстройство. При нем настоящее воспринимается как репетиция будущей жизни, которая непременно представляется человеку более яркой и наполненной, — пояснила психолог.

Чтобы избавиться от синдрома отложенной жизни, необходимо научиться не ставить перед собой недостижимых целей. Человек должен осознавать, что жизнь быстротечна, в связи с чем важно ей наслаждаться, отметила Видерман. Кроме того, следует понять степень своей ответственности. Психолог пояснила, что человек не может отвечать за все происходящее, но также он не должен перекладывать всю ответственность на окружающих.

Психотерапевт Ирина Крашкина ранее предупредила, что дефицит личного общения может стать причиной возникновения чувства изоляции, одиночества и депрессии. По ее словам, личное общение важно для психического здоровья.