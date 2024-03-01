Психолог перечислила признаки незакрытых гештальтов Психолог Силина: неудачи в отношениях могут говорить о незакрытом гештальте

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Повторяющиеся неудачи в отношениях, постоянный поиск похвалы или признания могут говорить о наличии у человека незакрытого гештальта, предупредила психолог Ольга Силина. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что незавершенные гештальты встречаются во всех сферах жизни: в отношениях, самореализации, творчестве или работе. Люди, страдающие от этого, склонны в первую очередь угождать окружающим, вместо того чтобы думать о своем комфорте.

Незакрытый гештальт может проявляться в повторяющихся неудачных отношениях. Также в постоянном поиске чего-либо, например признания или похвалы, при любых обстоятельствах — дома, на работе, в общественном транспорте, — пояснила специалист.

Чтобы закрыть гештальт, важно остановиться и прислушаться к своим желаниям. Проанализировав потребности, нужно найти способы их реализовать. Силина советует выписать все желания, пока не закончится фантазия. После этого следует перечитать их и оставить только те, которые соотносятся с потребностями человека.

Психолог Светлана Прокаева ранее посоветовала реже подстраиваться под других, чтобы избавиться от синдрома «хорошей девочки». По ее словам, повысив переносимость неодобрения, можно побороть страх быть отверженным, который лежит в основе синдрома.