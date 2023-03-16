Психолог перечислила признаки незаинтересованности мужчины в женщине Психолог Гамаюн: мужчина не станет уделять внимание внешнему виду ради неинтересной ему женщины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если мужчина не заинтересован в девушке как в партнере, он не будет уделять внимание своему внешнему виду, предупредила психолог Элена Гамаюн. Она рассказала LIFE.ru, что не следует рассчитывать на романтические отношения с тем, кто не старается скрыть свои недостатки и произвести хорошее впечатления. Специалист отметила, что многие девушки ошибочно замечают в таком поведении желание быть искренним.

С тем, кто им нравится именно в партнерстве, именно как сексуальный объект, как женщина, с которой хочется быть вместе, они стараются выглядеть лучше, чем есть на самом деле, — пояснила специалист.

По словам психолога, важным признаком является отсутствие флирта. Мужчина будет вести дружеские разговоры, если женщина ему не интересна. Также о попадании в вечную френдзону могут свидетельствовать рассказы о любовных похождения друга и о девушках, которые ему нравятся.

Гамаюн посоветовала обращать внимание на то, хочет ли мужчина проводить время только вдвоем и ходить на свидания. Психолог уточнила, что некоторые парни осознают, что нравятся девушке, но продолжают с ней дружить ради собственной выгоды. В таких случаях мужчина может прямо заявлять подруге, что между ними ничего не будет.

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