Психолог перечислила признаки мужчины, не готового к браку Психолог Сухова заявила, что эгоизм мужчины может серьезно помешать браку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Непостоянство в отношениях и финансах, эгоизм, агрессия, а также нежелание брать на себя ответственность и находить компромиссы — признаки того, что мужчина не готов к выстраиванию серьезных отношений и браку, заявила «Вечерней Москве» психолог Анна Сухова. Она добавила, что неуважение избранника к другим также тревожный сигнал.

Такого партнера можно распознать по отсутствию эмпатии и конкретных целей, подчеркнула Сухова. Нежелание обсуждать чувства, по ее словам, — еще одно серьезное препятствие на пути к браку.

Здоровые отношения строятся на честном общении, отметила психолог. Она пояснила, что закрытость партнера часто сигнализирует о страхе эмоциональной близости. Эксперт также напомнила, что агрессия в целом тревожный сигнал для любых отношений. В браке такое поведение обычно усугубляется, предупредила Сухова.

Психолог Олеся Злобина ранее заявила, что любой семейный кризис можно преодолеть, если партнеры будут соблюдать баланс, находя время как для себя, так и для своей половинки. Она отметила, что для сохранения брака важно учитывать не только свои чувства и интересы, но и своего любимого человека.