Психолог перечислила причины снижения либидо Психолог Мошняцкая назвала депрессию одной из причин снижения либидо

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Снижение либидо может быть связано с внутренним состоянием и возникнуть на фоне депрессии, тревожного расстройства или стресса, объяснила психолог Валерия Мошняцкая. Она рассказала «Газете.Ru», что снижение сексуального темперамента происходит из-за нарушения баланса работы физиологических или психологических систем организма.

Психологические проблемы встречаются популяционно чаще и могут быть связаны с текущим заболеванием психики, например, депрессия, тревожные расстройства, личностные расстройства и другие. Второй пул пациентов сталкивается со стрессом, который, может быть вызван семейными конфликтами, неадекватной нагрузкой, отсутствием минимальных знаний о себе и своем организме в области сексуального образования, — пояснила специалист.

По словам Мошняцкой, в первую очередь при подобных проблемах следует посетить уролога, андролога и кардиолога, а женщинам еще и гинеколога. Чаще всего эти врачи могут помочь вернуться в комфортное состояние. В случае, если проблемы связаны с нарушением психики, можно посетить сексолога — он порекомендует, как решить проблему, или к кому еще стоит обратиться. В некоторых случаях повышение либидо возможно только при медикаментозном лечении.

Отдельно хотелось бы акцентироваться на том, что низкое либидо — это очень субъективная оценка, иногда я работаю с пациентами, которые за этой формулировкой проблемы не имеют симптом как таковой, а просто предрасположены к низкому сексуальному темпераменту, что также можно выявить посредством клинической беседы и проведения тестирований для определения индивидуальной склонности к сексуальному проявлению, — заключила психолог.

Врач-эндокринолог Роман Терушкин ранее объяснил, что для повышения мужского либидо необходимо принимать витамины группы B. По его словам, они отвечают за половое влечение и в целом положительно влияют на потенцию мужчины.