Психолог перечислила причины «синдрома Плюшкина» Психолог Кузина: корни «синдрома Плюшкина» обычно лежат в детстве

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Болезненная страсть к собирательству и накопительству предметов, известная как «синдром Плюшкина», может иметь корни в детстве пациента, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» психолог Екатерина Кузина. По ее словам, это расстройство, названное в честь гоголевского героя, который страдал накопительством, является опасным признаком психического нездоровья.

Как пояснила специалист, зачастую накопительством страдают люди, которые в детстве жили в очень стесненных условиях. В результате их всю жизнь преследует страх нищеты, даже если они добились финансового благополучия. Также причиной «синдрома Плюшкина» может быть воспитание и пример родителей.

Если ваши мама или папа приучали вас доедать каждый кусочек, складывать в копилочку каждую якобы ценную бумажку, то велика вероятность, что и вы во взрослом возрасте будете поступать так же, — объяснила психолог.

Еще одной причиной этого расстройства может оказаться полное одиночество, когда человек начинает наделять окружающие его предметы одушевленными качествами, продолжила эксперт. Кроме того, «синдром Плюшкина» может оказаться следствием каких-то психологических травм, например потери дома или любимого человека. В этом случае пациент боится выбрасывать то, что напоминает об ушедшем.

Есть и патологические формы накопительства, когда речь идет о деменции или шизофрении, добавила Кузина. По ее словам, самостоятельно справиться с «синдромом Плюшкина» удается не всегда, проблему стоит проработать со специалистом на сеансах когнитивно-поведенческой терапии.

Ранее психолог Майя Тум рассказала, что такие бытовые привычки, как любовь к идеальному порядку или стремление к накопительству предметов, могут свидетельствовать о формировании душевных расстройств. По словам специалиста, нестрашные на первый взгляд действия могут быть тихими симптомами обсессивно-компульсивного расстройства или болезни Альцгеймера.