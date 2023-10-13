Психолог перечислила причины, почему с похмелья бывает стыдно Психолог Матари: похмельный стыд может иметь физиологическую природу

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Чувство стыда, который зачастую испытывают люди, пришедшие в себя после употребления алкоголя, имеет две ключевые причины — физиологическую и социальную, рассказала в беседе с LIFE.ru психолог Анна Матари. Она подчеркнула, что спиртное оказывает на организм токсическое воздействие, нарушая нормальное функционирование нервной системы.

Во время похмелья человек испытывает симптомы, схожие с проявлениями депрессии: чувство вины, стыд, тревожность. Это связано со снижением уровня серотонина и замедлением работы мозга под воздействием алкоголя как депрессанта, — пояснила специалист.

Длительность и тяжесть похмельного синдрома индивидуальны и зависят от состояния человека до вечеринки, его метаболизма, а также от количества выпитого. Для облегчения этого состояния эксперт порекомендовала пить больше воды, принимать сорбенты и ограничить кофеин с никотином.

Что касается социальной причины похмельного стыда, то психолог подчеркнула, что под воздействием алкоголя человек утрачивает способность к самоконтролю и может вести себя неадекватно, нарушая принятые нормы и свои личные принципы.

Когда алкоголь выводится из организма, происходит осознание принятых решений, сказанных слов или совершенных действий. И если то, что говорил и делал человек в состоянии опьянения, противоречит его представлению о допустимом поведении или социальным нормам, то наступает чувство стыда, — рассказала Матари.

По ее словам, если человек знает, что в нетрезвом виде постоянно совершает действия, наносящие вред ему или окружающим, но продолжает пить, то это является поводом для визита к психологу или психотерапевту.

Ранее в башкирском поселке Приютово мать порезала ножом своего полуторагодовалого сына из-за ссоры с сожителем. Следователи установили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.