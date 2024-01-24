Психолог перечислила основные признаки психического нездоровья Психолог Метелева: бессонница может оказаться признаком психического нездоровья

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Бессонница, галлюцинации, нарушения сна и бред являются основными признаками психического нездоровья, предупредила клинический психолог Татьяна Метелева. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что при ментальных проблемах беспокоящие мысли могут мешать уснуть вплоть до самого утра.

Бессонница — это очень грозный признак, который многие игнорируют. <...> Беспокоящие мысли, которые непрерывно врываются в сознание, невозможность уснуть до самого утра, в итоге — краткий «проваливающийся» сон на два-три часа, — все это достаточные признаки для обращения как минимум за консультацией, — пояснила психолог.

Бред или галлюцинации могут казаться самому больному «открывшейся концепцией мира». Бредовое расстройство формируется на протяжении некоторого времени: сначала пациент находится в предвкушении открытия какого-либо знания, а позже формируется убеждение. Метелева уточнила, что суждения могут касаться реального или возможного события, из-за чего близкие не всегда могут понять, что это свидетельство психического нездоровья.

Нарушения поведения, такие как агрессия, истерики, потеря самоконтроля, также указывают на наличие проблем с психикой. Кроме того, может возникать эмоциональная лабильность, когда человек испытывает большую амплитуду эмоций за короткое время. Психолог отметила, что человек за несколько часов может перейти от эйфории к отчаянию. Психически нездоровые люди становятся беспомощными в бытовом плане и имеют трудности с социализацией.

Невролог Маринэ Танашян ранее рассказала, что одним из ярких признаков начинающейся нейродегенеративной деменции является склонность человека к черному юмору. По ее словам, еще одним симптомом начинающегося заболевания является потребность в помощи.