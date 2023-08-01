Психолог перечислила основные ошибки в половом воспитании детей Психолог Аныкина посоветовала начинать заниматься половым воспитанием детей с трех лет

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Многие родители предпочитают избегать доверительных разговоров с детьми на тему полового воспитания, рассказала в беседе с LIFE.ru детский психолог Александра Аныкина. Она отметила, что взрослым стоит начинать заниматься половым воспитанием ребенка приблизительно с трехлетнего возраста, делая акцент на семейных ценностях.

Психолог назвала ошибочной позицию, когда разговоры на подобные темы являются в семье табу. Дело в том, что ребенок все равно узнает об этом, но от дворовых знакомых. Поэтому лучше, если родители сами привьют ребенку правильные ценности и установки.

В некоторых семьях ждут определенного возраста для подобных бесед, однако, как правило, ребенок даже в восемь лет может уже иметь какие-то познания в половой сфере от своего круга друзей. Специалист посоветовала уже с трехлетнего возраста начинать говорить на темы рождения детей — разумеется, без подробностей, делая акцент именно на семейных ценностях.

Также, по словам эксперта, следует избегать неверной информации в стиле «ты попал в мой животик путем волшебства». Сокрытие и обман могут лишь повысить интерес к этой теме и подорвать доверие ребенка к родителям впоследствии.

Специалист призвала не думать, что полученная информация подтолкнет ребенка на эксперименты и побудит к действиям сексуального характера. Исследования показывают, что дети «играют в доктора» с изучением половых органов друг друга, независимо от того, знают ли они что-то по теме или нет.

Кроме того, родители могут ошибочно полагать, что ребенок расскажет об интимных темах в детсаду или школе. Но на самом деле даже если это случится, ничего страшного не произойдет, подчеркнула Аныкина. Резюмируя, психолог посоветовала готовить детей к физиологическим изменениям заранее.

Ранее детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что ежедневное общение с отцом на протяжении одного часа в день является оптимальным для ребенка. По словам специалиста, это время нужно использовать качественно, в частности, папе важно не критиковать детей, а поддерживать их.