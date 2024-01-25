Психолог перечислила ошибки женщин, способные разрушить брак Психолог Назоева: использование секса для торга с мужем может разрушить брак

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Замужним женщинам нельзя использовать секс в качестве орудия торга с мужем или шантажа, это может привести к разрушению брака, рассказала в беседе с LIFE.ru психолог Светлана Назоева. По ее словам, если жена будут использовать интимную близость как способ достижения личных целей, секс перестанет быть объединяющей силой.

Специалист пояснила, что здоровый секс является одной из основ брака и может сделать отношения эксклюзивными, и манипуляции с интимом разрушают доверие, без которого невозможно построить действительно глубокие и счастливые отношения. Кроме того, женщина не должна думать, что ее мнение единственно верное. Важно помнить, что партнер — это уникальный человек со своими привычками, взглядами и убеждениями.

То, что муж и жена имеют разные взгляды на разные вещи, — нормальная ситуация, а не повод для конфликта, — подчеркнула эксперт.

Также важно, став матерью, не забывать быть женой, продолжила психолог. В противном случае женщина, полностью отдавшая себя материнству, рискует потерять мужа, который превратится исключительно в отца ребенка.

Еще одной привычкой, способной разрушить брак, Назоева назвала стремление жены заставить мужа угадывать ее мысли. В действительности, чем конкретнее будут запросы, тем эффективнее станет коммуникация между супругами.

Иногда бывает достаточно всего нескольких слов, чтобы обиды и недопонимания исчезли, а на их место пришли помощь и забота друг о друге, — объяснила специалист.

Кроме того, замужней женщине необходимо забыть фразу «Я буду его уважать, когда он этого заслужит», добавила психолог. Не уважая супруга, жена, по сути, не уважает свой выбор, а значит, и себя.

Эксперт резюмировала, что никто не застрахован от ошибок, за которые нужно учиться прощать и отпускать плохое.

Ранее психолог Елена Соловьева рассказала, что идеальных партнеров не существует, поэтому необходимо прекратить надеяться на чудо и начать искать подходящего человека. По ее словам, у каждого есть плюсы и минусы, и это необходимо учитывать.