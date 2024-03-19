Психолог перечислила неочевидные женские привычки, пугающие мужчин Психолог Чен: обсуждение женщиной бывших может отпугнуть мужчину на свидании

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если женщина на свидании чрезмерно пользуется телефоном или обсуждает бывших партнеров, это может отпугнуть ее спутника, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» психолог Карина Чен. Среди других действий, которые могут быть неправильно истолкованы или создать неприятное впечатление, она выделила токсичные комментарии в адрес окружающих или знакомых.

Как пояснила специалист, непрерывный скроллинг соцсетей в телефоне или постоянные звонки могут создать у мужчины чувство, что он не заслуживает внимания собеседницы. Разговоры о прошлых партнерах могут вызвать чувство неловкости и создать впечатление, что дама еще не готова к новым отношениям. То же касается и негативных высказываний о других — они выставят женщину не в лучшем свете.

Также не следует перетряхивать в присутствии мужчины содержимое своей сумочки, продолжила эксперт: есть риск показать кавалеру грязный носовой платок или предметы интимной гигиены. Кроме того, не нужно поднимать в разговоре темы, связанные с интенсивными методами похудения.

Мужчины обычно не вдаются в подробности процесса достижения женской стройности. Они предпочитают думать, что красивая фигура — это результат природного достояния женщины, а не усердных усилий с помощью изнуряющих диет, спортзала и инъекций липолитиков. Не стоит их в этом переубеждать, — посоветовала психолог.

При этом она подчеркнула, что в каждой конкретной ситуации необходимо руководствоваться здравым смыслом и личным опытом. Чен напомнила, что искреннее обаяние и внутренняя привлекательность проявляются благодаря естественности, открытости и умению поддерживать интересный диалог. Поэтому главным достоинством женщины должна быть ее индивидуальность.

Ранее были опубликованы результаты опроса сервиса знакомств, согласно которым большинство мужчин-россиян не обращают внимания на грязные волосы у женщин. Больше всего представителям сильного пола нравится, когда спутницы распускают волосы или собирают их в хвост.