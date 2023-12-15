Психолог перечислила действия и фразы, вредящие отношениям Психолог Коваленко: обобщающие фразы типа «никто меня не любит» портят отношения

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Некоторые действия и фразы, такие как «никто меня не любит» или «ухожу к маме», обесценивают отношения, рассказала в беседе с РИАМО психолог Анна Коваленко. По ее словам, если такое поведение носит повторяющийся характер, это может повлечь за собой неблагоприятные последствия для обоих партнеров.

Как пояснила эксперт, во фразе «Никто меня не любит» используется обобщающее слово, которое обесценивает все хорошее, что было в паре. Произносящему эти слова стоит задуматься, как долго близкий человек будет рядом с тем, кто его не ценит.

Уходы из дома с хлопанием дверью вместо того, чтобы выяснить отношения, являются побегом, который всегда проще, чем налаживание контакта, продолжила психолог. При этом однажды партнер перестанет верить в серьезность намерений «беглеца», и этот прием перестанет работать.

Также бывает сложно угадать невысказанные желания партнера, добавила специалист. Такому человеку сложно попросить близкого о помощи: он считает, что партнер должен сам обо всем догадаться, а если нет — возникает скандал.

Неравная бухгалтерия с заявлениями «Я тебе — все, а ты мне что?», по словам Коваленко, приводит к разочарованию от несбывшихся ожиданий в отношении партнера. Человек должен задуматься, готов ли он к тому, что его «инвестиции» могут быть невозвратными. Кроме того, по словам психолога, обесценивают отношения фразы, указывающие на создание чувства вины («Это ты во всем виноват») и отсутствие чувств («Мне все равно, это неважно»).

Ранее психолог Юлия Комиссарова рассказала, что в зависимых отношениях женщины склонны идеализировать партнера. Специалист подчеркнула, что этом случае женщины пытаются удержать мужчину из страха остаться в одиночестве.