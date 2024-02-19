Названы бытовые привычки — маркеры психического нездоровья Психолог Тум: идеальный порядок в доме может говорить о душевном расстройстве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некоторые бытовые привычки, в частности любовь к идеальному порядку или стремление к накопительству предметов, могут свидетельствовать о формировании душевных расстройств, рассказала в беседе с LIFE.ru психолог Майя Тум. По ее словам, нестрашные на первый взгляд действия могут быть тихими симптомами обсессивно-компульсивного расстройства или болезни Альцгеймера.

Как рассказала психолог, если в доме каждая вещь сложена в определенном порядке, все имеет свое место, а полы натерты до блеска, это может говорить о тревожности хозяина. Очевидным признаком ОКР является болезненная тяга к чистоте, когда человек испытывает сильное раздражение после рукопожатия и слишком частое желание мыть руки. У него актуализируется страх перед микробами, вирусами, загрязненными поверхностями, справиться с которым можно, только совершив стереотипные действия.

Еще одним признаком психического нездоровья является навязчивое желание купить ненужную вещь при отсутствии объяснений, зачем она нужна, продолжила эксперт. Это может оказаться разновидностью зависимого поведения, которая способна привести к ониомании, то есть к шопоголизму. К этой же категории относится так называемый синдром Плюшкина, или стремление к сохранению старых и ненужных вещей.

Такое накопительство всегда является тревожным звонком. Важно знать, что симптом может проявляться на фоне поврежденной лобной доли мозга вследствие травм, деменции и других психических нарушений, — предупредила специалист.

Одним из наиболее серьезных признаков возможного душевного расстройства является рассеянность, подчеркнула Тум. Нередко она возникает как следствие хронического стресса, который приводит к снижению внимания и памяти. Однако если этот недуг стал спутником пожилых людей, то это повод для пристального внимания: подобный симптом является одним из ранних признаков болезни Альцгеймера.

Ранее психиатр Татьяна Зеленкова-Захарчук рассказала, что в ряде случаев причиной набора веса становится детская психическая травма, с которой даже взрослый человек не может справиться самостоятельно. По словам специалиста, нарушения пищевого поведения, в том числе на фоне стресса, не всегда происходят осознанно.