Психолог перечислил проблемы при знакомстве у людей после 30 лет Психолог Самбурский: после 30 лет люди более требовательны к выбору партнера

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Достигая 30 лет, женщинам и мужчинам сложнее выбрать партнера, рассказал «Газете.Ru» клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, люди в этом возрасте более тщательно выбирают возможного спутника жизни.

Например, женщина уже не будет смотреть на мужчину, как на божество, которое всегда говорит правду и выполняет обещания. Она будет оценивать дела и верить только поступкам. Мужчина обратит большее внимание на ухоженность, родство взглядов и целей, просто на декольте в пол долго не продержишься, — уточнил Самбурский.

Он также обратил внимание на то, что люди в таком возрасте больше не желают тратить время на краткосрочные романы, а стараются найти общие интересы с новым собеседником, который впоследствии может стать любовным интересом. Еще одним немаловажным фактором является опыт прошлых отношений, который накладывает отпечаток на человека. Иногда он не дает возможности свободно знакомиться с новыми людьми.

По словам Самбурского, нередко женщины, находящиеся в разводе, хотят новых знакомств. Однако они опасаются того, что не смогут построить отношения, имея ребенка. При этом, знакомства после 30 лет подразумевают обсуждение наличия детей с двух сторон. Есть много пар, которые воспитывают детей не только от предыдущих отношений, но и рожают совместных.

Ранее психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что мужчинам в их шутках не стоит использовать фразы, которые затрагивают чувства и достоинство их жен. Люди, которые долго находятся в отношениях, знают больные места у своих партнеров. На них не стоит давить.