Психолог объяснил причины внезапной агрессии у подростков Психолог Самбурский: внезапная агрессия говорит о внутренних проблемах подростка

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Внезапная агрессия или, напротив, апатия у подростка могут свидетельствовать о том, что у него есть какие-то внутренние проблемы, которые он не может разрешить самостоятельно, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, определенные поведенческие сигналы указывают на то, что ребенку нужна психологическая помощь.

Например, если ваш ребенок внезапно стал агрессивным, раздражительным, апатичным, беспокойным без очевидной причины; начал регулярно плакать, кричать, биться, убегать, прятаться. Или, наоборот, ребенок становится слишком послушным и дружелюбным или резко замкнутым и молчаливым, — пояснил специалист.

Также о проблеме могут говорить нарушения сна, аппетита, пренебрежение гигиеной, добавил эксперт. Кроме того, о том, что ребенку нужна помощь, говорят и такие признаки, как ухудшение успеваемости, равнодушие к будущему, трудности с вниманием, мышлением, речью и письмом, внезапные приступы страха, демонстрация скуки и общая неудовлетворенность.

Как отметил эксперт, один или несколько из этих сигналов не являются поводом для паники. Поводом для обращения к психологу станут длительные, частые и интенсивные проявления, которые мешают ребенку нормально жить, учиться и общаться.

Подросткам гораздо легче обсудить свои проблемы с посторонним человеком, чем открыться родителям. Специалист может помочь ребенку понять себя и свои проблемы, найти способы их решения, — резюмировал Самбурский.

Ранее психолог Станислава Зарудная рассказала, что справиться с панической атакой поможет попытка нормализовать дыхание. Специалист уточнила, что следует глубоко дышать животом. Выдох при этом должен быть примерно в два раза длиннее вдоха. Такой цикл дыхания позволит снизить частоту пульса.